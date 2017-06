Andere artikelen







Amber...1 jaar verder.





Vandaag is Amber 1 jaar bij ons. En dit wordt gevierd..



Gisteren contact gehad met de fokker en wat foto`s bijgezonden,



Ik was erg verheug op haar reactie toen zij de foto`s zag.



Ik kreeg `n compliment dat ze er `TOP` uit zag.



Leuk.



We hebben het er goed aan gedaan om Amber bij ons te nemen.



De hond is veranderd, in de zin van vrolijk, baldadig.



Lief is ze altijd al geweest en heeft ze het bij hen altijd erg goed gehad.



Hier treft geen schuld. Het is een dierlijk gedrag geweest.



Ze leefde in de roedel...dochters en kleindochters.



Waarna ze langzaam ouder werd, en al het spul om haar heen te druk



werd, trok ze zich steeds meer terug van de groep.



Een normale gebeurtenis, je ziet het bij de wolvenroedel ook



gebeuren. De oudere zonderen zich af.



Nu krijgt ze de aandacht waar zij behoefte aan heeft, zij kent de meeste



mensen en honden in de wijk, en kwispelt hen vrolijk tegemoet



voor `n aai of misschien wel `n koekje die de meeste hondenbezitters



wel in hun zak hebben zitten.



De avonden is ze het meest actiefst, dan legt ze zich tussen ons in, en



hoopt zo op deze manier altijd wel iets van ons te krijgen..`n aai,



`n knuffel en of misschien wel `n stukje kaas.



Ik heb het gevoel dat ze de hele dag met `n big-smile op haar koppie



loopt.



`The dog with a smile on her face`...past daarom precies bij haar.



(Voor nu lukt het me weer niet om foto`s in `n album te plaatsen, dus dit `n later tijdstip).













































