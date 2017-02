Andere artikelen







We zijn alweer ruim over de helft van de maand...en ik ben de afgelopen tijd



zo weinig in de gelegenheid geweest om met de camera erop uit te gaan.



Momenteel zijn er hele andere gebeurtenissen in ons leven dat prioriteiten steld



Ach het komt wel weer...en heb ik even afleiding binnenshuis gezocht.



Broodbakken...het mengen en kneden is een geestverruimende bezigheid.



En...je krijgt er iets lekkers voor terug.



Ik ben `n beginneling en durfde het nog niet aan om alleen met meel en



gist aan de gang te gaan.



Gisteren heb ik meel en gist gekocht uit de super..vrijdag tuf ik



langs de Molen en ga daar de ingredienten kopen.



Iedere week bak ik 2 a 3 broden, en eten we iedere dag heelijk brood.



Wanneer de broden klaar zijn, zet ik koffie en dat met `n plak brood met



alleen boter die door de warmte smelt...dat is zo heerlijk, dat ervaar ik als



`n luxe!











Geplaatst op 21 februari 2017 11:25 en 31 keer bekeken

