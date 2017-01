Andere artikelen







Goedemorgen





De lucht gaat steeds dichter zitten, het is een grijze massa in dit gedeelte van het land, waar ik vandaag erg veel hinder van hebt.



Er schijnt ook een smogcode zijn afgegeven, dus maken we vandaag



de rondes wat korter.



Nee dan de afgelopen week, mensen wat was het mooi.



De ene dag nog heerlijker dan de andere.



En terwijl de wereld zich druk maakte om de nieuwe president,



(ik wil zijn naam niet noemen op mijn weblog).



heb ik heerlijke wandelingen gemaakt met Amber.



Haar poten goed verzorgd, ik smeer ze in met vaseline.



De pekel doet geen goed aan de voetzooltjes.



En wat ik met de andere goldens nooit gehad hebt,



Amber gilde het uit na `n tijdje in de sneeuw te hebben gelopen.



Er was niets te zien onder de voetjes, geen sneeuwklonten tussen



de tenen...mijn ingeving was direct dat ze pijn kreeg van de kou.



Huiswaarts gelopen via de weg, die inmiddels schoon was.



Thuis gekomen de voetjes schoongemaakt met `n warme natte doek,



goed drooggewreven en ingesmeerd met vaseline.



Als dank kreeg ik `n lik over mijn handen, en `n koppie onder mijn



arm. Ik begreep haar...In die korte tijd hebben mijn hond en ik



een goede communicatie. Een communicatie zonder woorden.



Daar kunnen de mensen `n voorbeeld aan nemen.



Fijne dag!

















Redone 24 jan 2017 11:30 Dat had één van onze honden ook, kon niet lopen op gepekelde wegen, vaseline helpt!!



Elzevir 24 jan 2017 16:28 Dank je Ria voor je reactie.

Ik doe al jaren de voetjes insmeren hiermee...en heb dit met de andere Goldens niet mee gemaakt. Ben ervan overtuigd dat de sneeuwkou de oorzaak was. Nu..gaat het wel goed. Spelen in de sneeuw, vindt ze erg leuk..gelukkig maar. Maar na 1 uur vindt ze het wel genoeg, denk ik.

Er zijn laarsjes in omloop, maar gezien haar verleden en leeftijd zal dit moeilijk wennen zijn. Ik hou het zeker in de gaten..zo zielig als ze zo tekeer gaat